Milano 14:03
44.512 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:03
9.874 +0,03%
Francoforte 14:03
24.319 -0,09%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che tratta con una perdita del 2,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Fincantieri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,67 Euro. Supporto a 16,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,12.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
