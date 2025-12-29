Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

(Teleborsa) - Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo
, che tratta con una perdita del 2,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Fincantieri
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,67 Euro. Supporto a 16,22. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,12.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)