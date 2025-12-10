Milano 13:38
43.451 -0,28%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:38
9.672 +0,31%
Francoforte 13:38
24.075 -0,36%

Crolla a Piazza Affari Fincantieri
Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che passa di mano in perdita del 3,88%.
