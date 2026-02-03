Milano 11:43
46.418 +0,90%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:43
10.323 -0,18%
Francoforte 11:43
24.869 +0,29%

Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo
Avanza la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Condividi
```