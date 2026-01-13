Milano 14:24
45.695 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:24
10.139 -0,02%
Francoforte 14:24
25.438 +0,13%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
