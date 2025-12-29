PLATINUM del 26/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre
Brillante rialzo per il metallo bianco-argenteo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 9,83%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.580,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.195,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.965,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)