Milano 14:04
44.513 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:04
9.874 +0,03%
Francoforte 14:04
24.317 -0,09%

PLATINUM del 26/12/2025

Finanza
PLATINUM del 26/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 dicembre

Brillante rialzo per il metallo bianco-argenteo, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 9,83%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.580,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.195,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.965,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
