Analisi Tecnica: indice DAX del 29/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre
Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.
Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.401,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.250. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.553,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)