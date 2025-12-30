Milano 12:41
44.863 +0,96%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:41
9.909 +0,43%
Francoforte 12:41
24.445 +0,38%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 dicembre

Seduta trascurata per il principale indice di Francoforte, che archivia la giornata con un controllato +0,05%.

Tecnicamente, il DAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24.401,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 24.250. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24.553,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```