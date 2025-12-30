Milano 12:42
44.869 +0,98%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:43
9.911 +0,45%
Francoforte 12:43
24.453 +0,42%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,20% alle 07:20

Il Nikkei 225 scambia a 50.425,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,20% alle 07:20
Tokyo mostra una flessione dello 0,20% alle 07:20 e continua gli scambi a 50.425,24 punti.
Condividi
```