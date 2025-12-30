Milano 12:47
44.871 +0,98%
Nasdaq 29-dic
25.526 0,00%
Dow Jones 29-dic
48.462 -0,51%
Londra 12:47
9.910 +0,44%
Francoforte 12:47
24.458 +0,44%

Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice del settore alimentare italiano
Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 69.818,49 punti, in calo dello 0,88%.
Condividi
```