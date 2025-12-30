Milano 12:49
Prezzi consumo Spagna (MoM) in dicembre

Prezzi consumo Spagna (MoM) in dicembre
Spagna, Prezzi consumo in dicembre su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente +0,2%.

(Foto: jorono / Pixabay)
