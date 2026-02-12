Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.134,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,14%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,14% e archivia gli scambi a 4.134,02 punti.
Condividi
```