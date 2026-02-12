Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,13% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 4.137,38 punti

In breve, Finanza
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,13% alle 04:48 e scambia a 4.137,38 punti.
