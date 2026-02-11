Milano 9:26
46.696 -0,23%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:26
10.376 +0,21%
24.890 -0,39%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.131,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,09%)
Chiude sulla parità Shanghai, che propone sul finale un +0,09% e archivia gli scambi a 4.131,98 punti.
