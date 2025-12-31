Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:09
9.943 +0,02%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.968,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 3.968,84 punti.
Condividi
```