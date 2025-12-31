Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 30-dic
25.463 0,00%
Dow Jones 30-dic
48.367 -0,20%
Londra 9:12
9.949 +0,08%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

PLATINUM del 30/12/2025

Finanza
PLATINUM del 30/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,47%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.423,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.065,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
