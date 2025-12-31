PLATINUM del 30/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 dicembre
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,47%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2.423,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2.065,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1.901.
