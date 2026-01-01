PLATINUM del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Seduta molto negativa per il metallo bianco-argenteo, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,87%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2.319,8, con il supporto più immediato individuato in area 1.921,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.789,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)