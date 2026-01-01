Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

PLATINUM del 31/12/2025

Finanza
PLATINUM del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Seduta molto negativa per il metallo bianco-argenteo, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,87%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del platino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2.319,8, con il supporto più immediato individuato in area 1.921,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1.789,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
