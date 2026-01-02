Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:26
25.191 -0,23%
Dow Jones 18:26
48.211 +0,31%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Enphase Energy, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Enphase Energy, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di tecnologia energetica americana, che tratta in rialzo del 7,57%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Enphase Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Enphase Energy rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 35,35 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 32,92. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 31,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```