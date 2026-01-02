Milano
11:37
45.093
+0,33%
Nasdaq
31-dic
25.250
0,00%
Dow Jones
31-dic
48.063
0,00%
Londra
11:37
9.974
+0,43%
Francoforte
11:37
24.497
+0,03%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 11.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 gennaio 2026 - 10.00
L'
Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
guadagna l'1,30% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.629,9 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Titoli e Indici
Euro Stoxx Ind Goods & Svcs
+0,31%
Altre notizie
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services mostra un andamento leggermente negativo
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto