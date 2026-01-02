Milano 11:37
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica guadagna l'1,30% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 1.629,9 punti.
