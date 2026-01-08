Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:16
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:16
49.286 +0,59%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Si muove in retromarcia l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che scivola a 1.706,68 punti.
Condividi
```