Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:40
25.069 +1,71%
Dow Jones 18:40
48.039 +0,32%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Avanza con forza l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua gli scambi a 1.598,02 punti.
Condividi
```