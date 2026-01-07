Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:38
25.795 +0,60%
Dow Jones 18:38
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services in rally
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +2% avanza a quota 1.716,72 punti.
Condividi
```