Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:27
25.181 -0,27%
Dow Jones 18:27
48.207 +0,30%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna l'1,40% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 266,95 punti.
Condividi
```