Milano
12:04
46.342
+1,26%
Nasdaq
17-feb
24.702
0,00%
Dow Jones
17-feb
49.533
+0,07%
Londra
12:04
10.668
+1,06%
Francoforte
12:04
25.258
+1,04%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 12.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: in rally EURO STOXX Banks
Eurozona: in rally EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 febbraio 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice bancario europeo
, che con il suo +1,78% avanza a quota 269,61 punti.
Condividi
Leggi anche
EURO STOXX Banks, scendono le quotazioni a Eurozona
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: ingrana la marcia l'EURO STOXX Banks
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
+2,00%
Altre notizie
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
Eurozona: in acquisto l'EURO STOXX Banks
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto