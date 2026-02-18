Milano 12:04
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:04
10.668 +1,06%
Francoforte 12:04
25.258 +1,04%

Eurozona: in rally EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in rally EURO STOXX Banks
In forte aumento l'indice bancario europeo, che con il suo +1,78% avanza a quota 269,61 punti.
Condividi
```