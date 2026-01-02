Milano 11:40
Francoforte: scambi al rialzo per Renk

(Teleborsa) - Seduta positiva per Renk, che avanza bene del 3,41%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renk rispetto all'indice.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Renk restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 54,53 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 55,93. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 57,33, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

