Milano 16:21
45.278 +0,74%
Nasdaq 16:21
25.336 +0,34%
Dow Jones 16:21
47.991 -0,15%
Londra 16:21
9.962 +0,31%
Francoforte 16:20
24.485 -0,02%

New York: giornata depressa per Salesforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione del 2,26%.

L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



