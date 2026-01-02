New York: giornata depressa per Salesforce

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con una flessione del 2,26%.
L'andamento di Salesforce
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
