Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:54
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:54
47.167 -0,71%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: si concentrano le vendite su Booking Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Booking Holdings
Composto ribasso per la società di viaggi online, in flessione del 3,43% sui valori precedenti.
Condividi
```