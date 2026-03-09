Anche Wall Street apre in rosso, il rally del petrolio aumenta i timori inflattivi

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
è in calo (-1,37%) e si attesta su 46.851 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che retrocede a 6.651 punti, ritracciando dell'1,31%.
In rosso il Nasdaq 100
(-1,21%); come pure, in discesa l'S&P 100
(-1,19%).
In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-2,33%), materiali
(-2,13%) e beni industriali
(-1,99%).
Wall Street ha aperto la sessione di lunedì in forte ribasso, trascinata dall'escalation del conflitto in Medio Oriente
che ha spinto il petrolio Brent
oltre i 100 dollari al barile
(+8%).
L'impennata dei costi energetici
, alimentata dai timori di interruzioni nello Stretto di Hormuz, aumenta i timori inflattivi
che potrebbero complicare le strategie della Federal Reserve
. La direttrice del FMI, Kristalina Georgieva
, ha avvertito che un balzo prolungato del 10% del greggio potrebbe aumentare l'inflazione globale di 0,4 punti percentuali, esortando a "prepararsi all'impensabile".
Sul fronte geopolitico, la nomina del falco Mojtaba Khamenei
a Guida Suprema dell'Iran
— definita "inaccettabile" da Donald Trump
— suggerisce una linea di scontro frontale duratura. Trump ha comunque descritto il caro greggio come una conseguenza accettabile delle azioni contro il programma nucleare iraniano. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Boeing
(+4,08%), IBM
(+0,90%) e Amgen
(+0,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar
, che continua la seduta con -3,57%. American Express
scende del 2,02%.
Calo deciso per 3M
, che segna un -1,79%.
Sotto pressione Nike
, con un forte ribasso dell'1,74%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Marvell Technology
(+18,35%), Palantir Technologies
(+2,94%), Datadog
(+2,77%) e Workday
(+2,62%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials
, che ottiene -6,29%.
In perdita KLA-Tencor
, che scende del 5,93%.
Pesante ARM Holdings
, che segna una discesa di ben -5,17 punti percentuali.
Seduta negativa per Microchip Technology
, che scende del 4,48%.