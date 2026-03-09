Anche Wall Street apre in rosso, il rally del petrolio aumenta i timori inflattivi

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,37%) e si attesta su 46.851 punti, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 6.651 punti, ritracciando dell'1,31%.In rosso il(-1,21%); come pure, in discesa l'(-1,19%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,33%),(-2,13%) e(-1,99%).Wall Street ha aperto la sessione di lunedì in forte ribasso, trascinata dall'escalation del conflitto inche ha spinto iloltre i(+8%).L'impennata dei, alimentata dai timori di interruzioni nello Stretto di Hormuz, aumenta iche potrebbero complicare le strategie della. La direttrice del FMI,, ha avvertito che un balzo prolungato del 10% del greggio potrebbe aumentare l'inflazione globale di 0,4 punti percentuali, esortando a "prepararsi all'impensabile".Sul fronte geopolitico, la nomina del falco— definita "inaccettabile" da— suggerisce una linea di scontro frontale duratura. Trump ha comunque descritto il caro greggio come una conseguenza accettabile delle azioni contro il programma nucleare iraniano.del Dow Jones,(+4,08%),(+0,90%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,57%.scende del 2,02%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.(+18,35%),(+2,94%),(+2,77%) e(+2,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,29%.In perdita, che scende del 5,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,17 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,48%.