New York: scambi in positivo per ARM Holdings

società tech inglese che progetta chip

Nasdaq 100

ARM Holdings

indice dei titoli tecnologici USA

ARM Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,49%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 118 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 124,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 114,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)