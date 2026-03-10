Milano 17:35
New York: scambi in positivo per ARM Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società tech inglese che progetta chip, con una variazione percentuale del 3,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di ARM Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 118 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 124,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 114,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
