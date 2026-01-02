Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 20:27
25.215 -0,14%
Dow Jones 20:27
48.323 +0,54%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: ingrana la marcia Teradyne

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,09%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
