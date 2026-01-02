New York: ingrana la marcia Teradyne

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati
, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,09%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)