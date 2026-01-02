New York: ingrana la marcia Teradyne

società che produce i tester di circuiti integrati

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,09%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.