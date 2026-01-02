Milano
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 18.44
New York: mette il turbo Enphase Energy
02 gennaio 2026 - 18.00
Ottima performance per la
società di tecnologia energetica americana
, che scambia in rialzo del 7,57%.
Titoli e Indici
Enphase Energy
+7,41%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto