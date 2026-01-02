Milano 16:22
New York: prevalgono le vendite su AppLovin

(Teleborsa) - Pressione sulla piattaforma tecnologica di applicazioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 671,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 632,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 618,5.

