New York: performance negativa per Copart

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che presenta una flessione del 2,22%.
L'andamento di Copart
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Copart
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,29 USD. Primo supporto visto a 39,37. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,05.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)