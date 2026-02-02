Milano 17:35
New York: performance negativa per Copart

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che presenta una flessione del 2,22%.

L'andamento di Copart nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Copart. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 40,29 USD. Primo supporto visto a 39,37. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 39,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
