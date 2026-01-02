Milano 16:22
New York: si muove a passi da gigante Intel

(Teleborsa) - Ottima performance per il principale produttore di chip, che scambia in rialzo del 6,43%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo del colosso dei semiconduttori ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 39,82 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 41,41, mentre il primo supporto è stimato a 38,24.

