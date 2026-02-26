Milano 17:05
47.384 +0,45%
Nasdaq 17:05
24.985 -1,36%
Dow Jones 17:05
49.543 +0,12%
Londra 17:05
10.843 +0,33%
Francoforte 17:05
25.286 +0,44%

New York: si muove a passi da gigante J.M. Smucker

Migliori e peggiori, In breve
Protagonista l'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,70%.
