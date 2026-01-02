Milano 11:42
45.111 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:42
9.972 +0,41%
Francoforte 11:42
24.517 +0,11%

Oro: 4.386,14 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.386,14 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.386,14 dollari l'oncia (+1,65%) alle 11:30.
Condividi
```