Milano 11:43
45.114 +0,38%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:43
9.971 +0,40%
Francoforte 11:43
24.521 +0,13%

Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano mostra un andamento leggermente negativo
Cede alle vendite l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.748,78 punti.
Condividi
```