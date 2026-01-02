Milano 16:23
45.264 +0,71%
Nasdaq 16:23
25.292 +0,17%
Dow Jones 16:23
47.922 -0,29%
Londra 16:23
9.959 +0,28%
Francoforte 16:23
24.475 -0,06%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore alimentare italiano
Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 69.984,79 punti, in calo dello 0,74%.
Condividi
```