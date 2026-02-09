Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:16
25.325 +1,00%
Dow Jones 18:16
50.093 -0,05%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco l'indice del settore alimentare italiano
Cede alle vendite il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 78.877,59 punti.
Condividi
```