Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:29
25.196 -0,21%
Dow Jones 18:29
48.228 +0,34%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

ServiceNow, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
ServiceNow, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che soffre con un calo del 4,09%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di ServiceNow segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 144 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 151,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 141.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```