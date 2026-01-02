ServiceNow, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che soffre con un calo del 4,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di ServiceNow
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 144 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 151,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 141.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)