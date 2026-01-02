Thomson Reuters in discesa a New York

Thomson Reuters

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124,4 USD con tetto rappresentato dall'area 130,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)