Thomson Reuters in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Thomson Reuters
, che esibisce una perdita secca del 4,14% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thomson Reuters
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Thomson Reuters
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124,4 USD con tetto rappresentato dall'area 130,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)