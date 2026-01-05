Milano
14:54
45.707
+0,73%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
14:54
9.980
+0,29%
Francoforte
14:54
24.707
+0,68%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.10
Home Page
/
Notizie
Francoforte: rosso per Zalando
Francoforte: rosso per Zalando
Migliori e peggiori
,
In breve
05 gennaio 2026 - 13.00
Sottotono la
società che vende calzature e moda online
, che passa di mano con un calo del 2,92%.
Titoli e Indici
Zalando
-1,95%
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto