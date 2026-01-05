Londra: risultato positivo per Ashtead Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 52,85 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 52,03. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 51,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)