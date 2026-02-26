Milano 13:46
47.282 +0,24%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:46
10.821 +0,13%
Francoforte 13:46
25.274 +0,39%

London Stock Exchange Group, prevale lo scenario rialzista a Londra

Seduta decisamente positiva per la società che gestisce la Borsa di Londra, che tratta in rialzo del 5,80%.
