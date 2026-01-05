Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: positiva la giornata per Chevron

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso petrolifero statunitense, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Chevron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 164,1 USD e primo supporto individuato a 158,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 169,2.

