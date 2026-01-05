New York: positiva la giornata per Chevron

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso petrolifero statunitense
, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Chevron
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 164,1 USD e primo supporto individuato a 158,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 169,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)