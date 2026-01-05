New York: positiva la giornata per Chevron

colosso petrolifero statunitense

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 3,04% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 164,1 USD e primo supporto individuato a 158,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 169,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)