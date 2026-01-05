Milano 5-gen
45.847 +1,04%
Nasdaq 5-gen
25.401 +0,77%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 5-gen
10.005 +0,54%
Francoforte 5-gen
24.869 +1,34%

New York: seduta euforica per MercadoLibre

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente il mercato online leader in America Latina, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,45%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MercadoLibre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di MercadoLibre mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2.039,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.135,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.977,8.

