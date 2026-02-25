Milano 16:25
46.959 +0,66%
Nasdaq 16:25
25.265 +1,15%
Dow Jones 16:25
49.267 +0,19%
Londra 16:25
10.765 +0,79%
Francoforte 16:25
25.132 +0,58%

MercadoLibre, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede molto il mercato online leader in America Latina, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,96%.
