Milano 15:04
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:04
9.976 +0,25%
Francoforte 15:04
24.716 +0,72%

Parigi: calo per Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Carrefour
Ribasso composto e controllato per il colosso della grande distribuzione, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Condividi
```