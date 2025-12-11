Parigi: andamento sostenuto per Carrefour

colosso della grande distribuzione

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,32%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,03 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)