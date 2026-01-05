Parigi: rosso per Carrefour

colosso della grande distribuzione

Carrefour

CAC40

colosso retail

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,94%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,35 Euro. Rischio di discesa fino a 14,01 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,69.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)