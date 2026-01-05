SILVER del 2/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 gennaio
Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo dell'1,92%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 77,45. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 69,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 66,53.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)