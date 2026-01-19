Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

SILVER del 16/01/2026

Finanza
SILVER del 16/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,68% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 93,71. Rischio di eventuale correzione fino al target 85,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 101,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```